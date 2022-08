Amerikaanse futures noteren licht in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken augustus met een klein verlies te beginnen. Maandagmiddag noteerden de futures op de S&P 500 index 0,2 procent in het rood en die voor de Nasdaq 0,3 procent. "We denken niet dat de markt al gebodemd heeft", zei David Spika van GuideStone Capital Management. Een recessie is volgens hem nog niet ingeprijsd. De S&P steeg in juli ruim 9 procent, en dat is de sterkste maand sinds november 2020. De maand begint rustig. Er staan geen grote Amerikaanse bedrijven genoteerd om met cijfers te komen. Kort na opening van de beurs komen Markit en ISM met hun inkoopmanagersindex voor de industrie. Ook komen er nog bouwuitgaven. Woensdag volgen de cijfers voor de dienstensector en vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op de rol. Enkele grote namen deze week die met kwartaalcijfers komen, zijn Caterpillar, Starbucks, Beyond Meat, Uber en concurrent Lyft. De euro/dollar handelde op 1,0254 en olie werd ruim een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Alibaba toegevoegd aan een lijst Chinese aandelen die het risico lopen hun Amerikaanse notering kwijt te raken. Dit zorgde voor stevige koersdruk, maar nu Alibaba liet weten zijn best te doen om de notering in New York te handhaven, lijkt het aandeel toch ruim 2 procent hoger te gaan openen. Slotstanden De Dow Jones index eindigde vrijdag op 32.845,13 punten, een dagwinst van een procent. De breder samengestelde S&P 500 index won 1,4 procent en sloot op 4.130,29 punten en de Nasdaq index steeg 1,9 procent naar 12.390,69 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.