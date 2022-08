Nio levert meer auto's af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio heeft in juli dit jaar ruim een kwart meer auto's afgeleverd. Dat maakte de Chinese fabrikant van elektrische auto's maandag bekend. Er werden 10.052 voertuigen afgeleverd, een stijging van bijna 27 procent. Daarvan waren er 7.579 SUV's en 2.473 sedans. Dit jaar werden er door de fabrikant in totaal 60.879 auto's afgeleverd. Dat is 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bron: ABM Financial News

