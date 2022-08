Europese beurzen boeken winst

(ABM FN) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 438,98 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 13.530,13 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.471,39 punten. De Britse FTSE 100 noteerde ook 0,4 procent hoger, op 7.452,45 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese en Amerikaanse beurzen de maand juli positief afsloten. Er was zelfs sprake van de grootste maandwinst sinds november 2020. "Deze outperformance staat in schril contrast met een teruglopende economie", aldus de analist. "En de situatie wordt waarschijnlijk niet beter, vanwege zorgen over de hoge energieprijzen en de impact die ze hebben op de economische activiteiten in de winter."

Investment manager Friso Rengers van ING vulde aan dat er echter nog steeds sprake is van een "mooi kwartaalcijferseizoen". "De bedrijfsresultaten van Heineken en HSBC, die vanochtend verschenen, lijken erg goed te zijn", aldus de expert van ING. In de rest van de week rapporteren veel andere bedrijven hun resultaten. "Deze kunnen onze blik op de huidige stand van de economie kleur en differentiatie geven, maar bieden geen garanties voor de toekomst. Wij zien dat de bedrijfsresultaten zich evenwel vrij goed houden ondanks de recessietendens", aldus Rengers.

Vanochtend bleek de industrie van de eurozone in juli licht te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,1 in juni naar 49,8 in juli. Dat is de laagste stand in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat de risico's op een recessie toenemen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0256. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam leverde Heineken 2,0 procent in na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Degroof Petercam zag dat Heineken de verwachtingen overtrof en verhoogde het koersdoel met 5 euro tot 105,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Barclays heeft het koersdoel voor AB InBev verhoogd van 77,00 naar 78,00 euro bij een ongewijzigd Overwogen advies. Het aandeel daalde in Brussel vanochtend ruim een half procent.

In Parijs won Renault bijna 5procent en EssilorLuxottica 3,4 procent, terwijl in Frankfurt Puma en Adidas 2,5 procent wonnen. Fresenius leverde juist 1,4 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet.

De S&P 500 steeg vrijdag 1,4 procent op 4.130,29 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 32.845,13 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 12.390,69 punten.