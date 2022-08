Alibaba riskeert Amerikaanse beursnotering kwijt te raken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Alibaba toegevoegd aan een lijst Chinese aandelen die het risico lopen hun Amerikaanse notering kwijt te raken als zij voor de lente van 2024 geen inzicht geven in hun cijfers. Een beursnotering kan worden opgeheven als drie jaar lang de boekhouding van bedrijven niet gecontroleerd kan worden door de Amerikaanse waakhond. Enkele dagen eerder liet Alibaba weten dat het een primaire notering in Hongkong wil aanvragen. Alibaba heeft sinds eind 2019 ook een notering aan de beurs van Hongkong, maar dat betreft een secundaire notering. Met een primaire notering in Hongkong hoopt Alibaba meer interesse te krijgen van Chinese en andere Aziatische beleggers, zo verklaarde het techbedrijf vorige week. Volgens persbureau Reuters wil Alibaba echter ook zijn best doen om de notering in New York te behouden. Dat het aandeel nu aan de lijst van de SEC is toegevoegd, zou betekenen dat Alibaba in het eerste jaar zit dat een correctie inspectie niet mogelijk is, zo las Reuters in documenten die het Chinese techbedrijf indiende bij de beurs van Hongkong. Het aandeel Alibaba leverde vanochtend in Hongkong 3,8 procent van zijn beurswaarde in. Alibaba opent op 4 augustus de boeken. Bron: ABM Financial News

