ING verlaagt koersdoel Heijmans, handhaaft koopadvies

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Heijmans verlaagd van 18,25 naar 14,20 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De halfjaarcijfers van de bouwer waren volgens ING solide. En de outlook voor 2022 werd gehandhaafd. Wel vond ING de onderliggende EBITDA wat zwak als gevolg van een trage Nederlandse inframarkt en wat hoger dan voorziene holdingkosten. "Maar een grote vrijval van meer dan 19 miljoen euro op Wintrack II joeg het resultaat aan", aldus analist Tijs Hollestelle. De analist verhoogde zijn outlook voor dit jaar met 5 procent, maar voor 2023 werd hij voorzichtiger, wijzend op de zwakkere economische vooruitzichten en stijgende rente. "De Nederlandse huizenmarkt koelde snel af", volgens Hollestelle, als gevolg van de hogere hypotheekrente. Het aandeel Heijmans handelt al 21 procent onder zijn laatste piek. De markt houdt al rekening met een onzekere toekomst, meent Hollestelle. "Maar ondanks de onzekere economische vooruitzichten handhaven we ons koopadvies en wijzen op de sterke balans en het aantrekkelijke dividendrendement van 8,2 procent", schreef Hollestelle. Het aandeel Heijmans daalde maandag 5,1 procent naar 11,08 euro. Bron: ABM Financial News

