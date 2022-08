Beursblik: Heineken overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar de verwachtingen overtroffen en de outlook ziet er solide uit. Dit oordeelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam maandag, die het koersdoel voor de brouwer verhoogde van 100,00 naar 105,00 euro. "In het tweede kwartaal bleef Heineken sterk presteren met een volumestijging op autonome basis van 9,3 procent", zo zag De Boer. Ook de omzet bleef op een hoog niveau, waardoor Heineken de omzet sterker wist te laten groeien dan analisten hadden verwacht. Bovendien viel ook de operationele winst op beia-basis hoger uit, hoewel een significant deel daarvan te maken had met de organisatiekosten, aldus de analisten. Exclusief deze kosten, viel de operationele winst slechts 1,5 procent hoger uit dan waar de consensus op rekende. Dat Heineken de margedoelstelling van 17 procent voor 2023 losliet, was volgens De Boer geen verrassing. De brouwer mikt nu op een operationele winstgroei volgend jaar van 5 tot 10 procent, waar de consensus rekent op 9,6 procent. Op basis van de halfjaarresultaten en de outlook, verhoogde Degroof de ramingen voor de operationele winst met 3 procent en dus ook het koersdoel met 5 euro, bij handhaving van het Houden advies. Het aandeel Heineken daalde maandagochtend met 0,6 procent tot 95,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.