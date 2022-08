Industrie eurozone krimpt licht

(ABM FN-Dow Jones) De industrie van de eurozone is in juli licht gekrompen. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,1 in juni naar 49,8 in juli. Dat is de laagste stand in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat de risico's op een recessie toenemen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.