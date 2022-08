Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 50,00 naar 48,00 euro, maar bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van Credit Suisse verlaagden het koersdoel na de halfjaarcijfers die de fitnessketen vorige week presenteerde. De ramingen voor heel 2022 werden neerwaarts bijgesteld en de Zwitserse zakenbank mikt nu op een omzet van 810 miljoen euro in plaats van 840 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat zal dit jaar niet langer uitkomen op 240 miljoen, maar op 221 miljoen euro, verwachten de analisten. De ramingen voor de komende jaren werden ook verlaagd, maar slechts fractioneel. Volgens de analisten blijft het bedrijfsmodel van Basic-Fit veerkrachtig, maar de marktomstandigheden uitdagend. Zij zien geen risico's van kosteninflatie en de zorgen over een mogelijke kapitaalverhogingen zijn in de ogen van de zakenbank overdreven. Het aandeel Basic-Fit steeg maandagochtend met 0,3 procent tot 39,60 euro. Bron: ABM Financial News

