Heineken lager in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag vlak geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX fractioneel lager op 728,99 punten. Onder de hoofdfondsen leverde Heineken 1,4 procent in na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Just Eat Takeaway.com steeg met 1,0 procent, net als NN Group. In de AMX won Air France-KLM 3,8 procent en Alfen 1,9 procent. Galapagos schreef 1,8 procent bij. CTP leverde juist 1,3 procent in. Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics tien procent omhoog na positieve studieresultaten. Pharming steeg ook met 4,8 procent. Het biotechbedrijf krijgt een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.