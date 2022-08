Beursblik: experts blijven somber gestemd maar ASML en Shell kansrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn somber gestemd voor augustus. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. "Afgelopen maand was niet de beste maand voor de experts. Voor de maand juli was men nogal somber. Logisch, er waren genoeg redenen om somber te zijn. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de centrale banken die alles doen om deze hoge inflatie te bestrijden met de beperkte middelen die ze hebben. En natuurlijk de vele recessiegeluiden", aldus Van Zeijl. Toch steeg de AEX in juli met dubbele cijfers. "Ongekend", aldus Van Zeijl. "Voor augustus is men alleen maar somberder geworden. Komende maand denkt slechts 21 procent van de deelnemers dat de AEX zal gaan stijgen, terwijl 40 procent een daling verwacht." "De aandelen waren flink doorgeschoten naar beneden en dat verklaart de opwaartse correctie in juli. Maar aan de fundamentele factoren is weinig veranderd. Als de koersen stijgen en er verandert verder niets, dan is het logisch dat de experts somberder worden", verklaart Van Zeijl. Voor de komende zes maanden ziet het beeld er niet veel anders uit: 21 procent van de experts gaat uit van een stijging en 42 procent van een daling. Top & flop Voor augustus zijn de analisten nog wel positief gestemd over ASML en Shell, maar Philips en ArcelorMittal kunnen maar beter gemeden worden. Ook Just Eat Takeaway staat op het lijstje met floppers. Bron: ABM Financial News

