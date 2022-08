Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,0 procent hoger op 729,44 punten.

De Europese aandelenmarkten lijken lager te openen, nadat er afgelopen week nog winst werd geboekt dankzij een reeks positieve bedrijfscijfers. Ook de Amerikaanse futures staan vanochtend lager, nadat Wall Street de beste maand sinds 2020 achter de rug heeft. Kijkend naar de maand juli wist de Dow zo'n 5,5 procent te stijgen en de S&P bijna 8 procent. De Nasdaq boekte een maandwinst van ruim 11 procent.

Beleggers vonden in de afgelopen dagen geruststelling in het idee dat, nu de economie vertraagt, de Federal Reserve wat terughoudender zal zijn in het verhogen van de rente. Ook positieve bedrijfscijfers stemden beleggers tevreden. Volgens marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds storten de bedrijfswinsten niet van een klif. Donderdagavond wisten Apple en vooral Amazon de markt positief te verrassen met hun cijfers.

Toch vragen experts zich af of de aandelenmarkten de recente winsten kunnen vasthouden in het licht van de vooralsnog aanhoudende monetaire verkrapping door centrale banken en enkele zorgwekkende signalen over de wereldeconomie. Veel analisten blijven dan ook sceptisch.

"Het lijkt erop dat de markten al een overwinning op de inflatie hebben uitgeroepen", aldus strateeg Sameer Samana van Wells Fargo Investment Institute. "Dit strookt totaal niet met de boodschap die de Fed en voorzitter Jerome Powell afgelopen week afgaven."

Verdeelde economische signalen maken dat beleggers geen duidelijk beeld krijgen van de situatie in de komende maanden. Op donderdag lieten cijfers nog zien dat de Amerikaanse economie voor het tweede kwartaal op rij kromp, waardoor er in principe sprake is van een recessie. Tegelijk blijven bedrijven banen creëren en is de werkloosheid laag.

"Er is een ietwat opmerkelijke dynamiek van een zeer sterke arbeidsmarkt en een zwak economisch klimaat", aldus CIO Michael Vogelzang van Raleigh. "Niemand heeft een beeld van wat er komen gaat en er zijn meer cijfers nodig."

De olieprijs is vrijdag gestegen maar wist niet boven de 100 dollar te eindigen. Bij een settlement van 98,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis was sprake van een soortgelijke stijging. Op maandbasis daalde de WTI-olieprijs zo'n 7 procent.

De oliemarkten maken zich nog altijd zorgen over een dreigende recessie en de impact daarvan op de vraag naar olie. "De aanhoudende angst voor een vertragende economische groei blijft het bearish sentiment voeden", aldus marktanalist Lukman Otunuga van FXTM.

Woensdag praat oliekartel OPEC met zijn bondgenoten over de productie. Berichten dat OPEC+ de productie zal handhaven, gaven de olieprijs vrijdag een impuls. In de Aziatische handel vanochtend liepen de prijzen met ruim een procent terug.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0224. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0215.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag inzicht in de ontwikkelingen in de Europese en Amerikaanse industrie. De Chinese en Japanse industrie zagen de groei vertragen, en de Chinese industrie weet nog maar net te groeien.

Bedrijfsnieuws

Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar de bierverkoop zien stijgen. Onder de streep restte een 40,8 procent hogere beia-nettowinst van ruim 1,3 miljard euro. Analisten mikten op 996 miljoen euro. Heineken wil een interim-dividend uitkeren van 0,50 euro per aandeel, bijna een verdubbeling. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. Heineken verwacht wel significante inflatiedruk in de tweede helft van het jaar en in 2023. Aanvankelijk mikte de brouwer voor volgend jaar op een operationele marge van 17,0 procent. Dit doel laat het bedrijf varen en zei enkel nog op autonome basis een operationele winstgroei te behalen in de bandbreedte van 5 tot 10 procent.

Pharming Group krijgt een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS.

Ordina heeft vrijdag de laatste aandelen ingekocht onder het aandeleninkopprogramma van het IT-bedrijf. In totaal kocht Ordina 3,24 miljoen eigen aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 4,63 euro. Met de inkoop, die op 2 mei dit jaar startte, is 15 miljoen euro gemoeid.

Ook BE Semiconductor Industries rondde een aandeleninkoopprogramma af, ter waarde van 185 miljoen euro. Er werden in totaal 5,1 miljoen aandelen gekocht voor gemiddeld 36,10 euro per stuk. Op 21 juli kondigde Besi al een nieuw inkoopprogramma aan ter waarde van 300 miljoen euro. Die start vandaag.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,4 procent op 4.130,29 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 32.845,13 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 12.390,69 punten.