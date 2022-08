Lichte krimp Chinese industrie

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese industrie is in juli weer licht gekrompen, maar de dienstensector bleef hard groeien. Dit bleek afgelopen weekend uit officiële cijfers van de Chinese National Bureau of Statistics.

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie bleek te zijn gedaald van 50,2 in juni naar 49,0 in juli. In mei stond de index ook al op 49,6.

De index voor de dienstensector kwam in juli uit op 53,8. Dat is iets lager dan de 54,7 in juni, maar nog altijd veel hoger dan de 47,8 in mei of de 41,9 in april.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.