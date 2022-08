Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 34 punten voor de Duitse DAX en een min van 27 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 23 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd.

Het was een positieve week voor de Europese beurzen, volgens Michael Hewson van CMC Markets. Beleggers lijken volgens de marktanalist vooral gerustgesteld door de kwartaalcijfers van bedrijven.

"De winsten van [afgelopen] maand boden een welkome afwisseling, terwijl de overtuiging dat centrale banken mogelijk het aantal renteverhogingen die ze kunnen bewerkstelligen, moet terugdringen, ook helpt, waardoor de rente fors lager wordt en de aantrekkelijkheid van aandelen in het algemeen verbetert", aldus Hewson.

De Stoxx Europe 600 won in juli bijna 8 procent en de Duitse DAX zo'n 5 procent.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat het beleggerssentiment vrijdag een 'boost' kreeg van de resultaten van Amazon en Apple donderdag nabeurs.

Diverse analisten zijn evenwel sceptisch op de recente beurswinsten. "De huidige rally lijkt eerder op een klassieke rally die we doorgaans in een berenmarkt zien, in plaats van dat het een begin is van een nieuwe stierenmarkt", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

De Franse economie liet over het tweede kwartaal een steviger groei zien dan verwacht, waar in Duitsland sprake was van een nulgroei.

De economie van de eurozone groeide op kwartaalbasis met 0,7 procent en op jaarbasis met 4,0 procent. Op kwartaalbasis tekende zich een versnelling in de groei af.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING blijft een energiecrisis in Europa het grootste risico voor een al matte outlook voor de Duitse economie.

Uit de eurozone kwam over juli een inflatie van 8,9 procent op jaarbasis naar buiten, waar de markt rekening hield met een stabilisering op 8,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. Het aandeel verloor bijna 12 procent in Amsterdam.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist zelfs weer winst weten te boeken. Het aandeel steeg zo'n 4,5 procent.

L'Oreal is ook in het tweede kwartaal van dit jaar hard gegroeid. Het aandeel steeg bijna 4 procent.

Renault heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geboekt, door het vertrek uit Rusland en een tekort aan chips, maar verhoogde toch de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 5 procent.

De winstgevendheid van BNP Paribas is in het tweede kwartaal verbeterd, maar de kapitaalratio was zwakker dan verwacht. Verder zei BNP dat het niet van plan is een andere bank over te nemen. De Franse bank werd recent in verband gebracht met een overname van ABN AMRO.

BNP Paribas steeg bijna 3 procent. ABN AMRO won 1,5 procent.

In Parijs behaalde het aandeel van Hermès een koerswinst van 7,5 procent. EssilorLuxottica stelde teleur met de cijfers en verloor bijna 2 procent. Vivendi leverde ruim 7 procent in.

In Frankfurt deed Zalando goede zaken met een plus van 6,5 procent en verloor Fresenius zo'n 3,5 procent.

Euro STOXX 50 3.707,31 (+1,5%)

STOXX Europe 600 438,29 (+1,3%)

DAX 13.484,05 (+1,5%)

CAC 40 6.448.50 (+1,7%)

FTSE 100 7.423,43 (+1,1%)

SMI 11.145,91 (+0,2%)

AEX 729,44 (+1,0%)

BEL 20 3.796,84 (+1,0%)

FTSE MIB 22.405,48 (+2,2%)

IBEX 35 8.156,20 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd.

"Afgelopen week ging vooral over de Fed, de Amerikaanse BBP-gegevens en Amerikaanse bedrijfswinsten. Beleggers kregen veel informatie te verwerken en het algemene sentiment was positief", zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Vanuit het perspectief van monetair beleid gesproken, bevinden we ons in een scenario waarin slecht nieuws goed nieuws is, aangezien dit betekent dat de Fed geen agressieve maatregelen zal nemen ten aanzien van haar monetair beleid. Bijvoorbeeld, het BBP-cijfer van gisteren voor de Amerikaanse economie was zo nijpend als het had kunnen zijn, maar als je naar de aandelenmarkt kijkt, zagen we een behoorlijke rally", volgens Aslam.

Kijkend naar de maand juli wist de Dow zo'n 5,5 procent te stijgen en de S&P bijna 8 procent. De Nasdaq boekte een maandwinst van ruim 11 procent. Daarmee was juli de beste maand voor de Amerikaanse beurzen in zo'n twee jaar.

Volgens marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds storten de bedrijfswinsten niet van een klif. Donderdagavond wisten Apple en vooral Amazon de markt positief te verrassen met hun cijfers.

"De vraag van de consument is nog steeds relatief sterk", aldus O'Reilly.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse kerninflatie in juni sterker dan verwacht is gestegen. De PCE kernprijsindex voor de Fed een belangrijke graadmeter, steeg met 0,6 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,8 procent, tegen 4,7 procent in mei. Economen rekenden op een inflatie van 4,7 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen in juni op maandbasis met 0,6 procent en de arbeidskosten zijn in het tweede kwartaal met 5,1 procent op jaarbasis gestegen.

Verder is de industrie rond Chicago in juli opnieuw minder hard gegroeid. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan verbeterde in juli tot een stand van 51,5, van 50,0 in juni.

Bedrijfsnieuws

Apple sloot ruim 3 procent hoger. De techreus heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven verwachting gepresteerd, waarbij het kon profiteren van sterke iPhone-verkopen.

Amazon steeg ruim 10 procent. De Amerikaanse e-commercereus wist de omzetverwachtingen in het tweede kwartaal te overtreffen. De omzet steeg met 7 procent naar 121,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 119 miljard dollar.

Intel daalde bijna 9 procent. De Amerikaanse chipreus presteerde het afgelopen kwartaal ruim onder de verwachting en verlaagde ook de outlook voor heel het jaar.

Chevron won bijna 9 procent. Chevron boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij een fors hogere omzet. Sectorgenoot Exxon Mobil overtrof de winstverwachtingen eveneens, dankzij de hoge olieprijzen en een hogere productie. Het aandeel steeg zo'n 5 procent.

Colgate-Palmolive behaalde het afgelopen kwartaal meer omzet en werd ook positiever over de omzet in heel 2022. Het aandeel van de fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen daalde een half procent. Sectorgenoot Procter & Gamble behaalde in het afgelopen kwartaal iets minder winst per aandeel dan verwacht, maar zag de omzet en de resultaten wel stijgen. Het aandeel daalde 6 procent.

AbbVie heeft in tweede kwartaal van 2021 een stevige groei neergezet, maar schoot wat de omzet betreft net tekort. Het aandeel verloor 4 procent.

S&P 500 index 4.130,29 (+1,4%)

Dow Jones index 32.845,13 (+1,0%)

Nasdaq Composite 12.390,69 (+1,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag overwegend hoger. Zowel de inkoopmmanagersindex voor de Japanse als de Chinese industrie wees op een groeivertraging.

Nikkei 225 27.979,93 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.258,46 (+0,2%)

Hang Seng 20.091,11 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0224. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0215.

USD/JPY Yen 132,58

EUR/USD Euro 1,0224

EUR/JPY Yen 135,54

MACRO-AGENDA:

02:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juli (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Juni (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juli (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Heineken - Cijfers tweede kwartaal (NL)