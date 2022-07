Positieve studiedata Vivoryon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft positieve studieresultaten behaald. Dit meldde het biotechbedrijf met een notering op het Amsterdamse Damrak zondag. Het betreft preklinische data die de potentie aantonen van het orale middel Varoglutamstat, ofwel PQ912, bij de behandeling van Alzheimer. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de AAIC 2022 in San Diego. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.