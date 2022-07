Inkopers, banen en kwartaalcijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na een enorme drukke week met een lawine aan bedrijfscijfers en het rentebesluit van de Federal Reserve, lijken beleggers een iets rustigere week voor de boeg te hebben. Er komen zeker nog bedrijven met cijfers in de komende dagen, maar het aantal is beduidend kleiner dan afgelopen week. Macro-economisch trekken de inkoopmanagersidices en het Amerikaanse banenrapport vooral de aandacht. De week start op maandag met cijfers van Heineken. En het aandeel AMG noteert ex-dividend, nadat de specialist in bijzondere metalen afgelopen week met een outlookverhoging kwam. Dinsdag zijn er cijfers van DSM, OCI en Ordina. Halverwege de week zijn de ogen gericht op JDE Peet's, Just Eat Takeaway en Wolters Kluwer. Donderdag is dan de drukste dag van de week met Fagron, IMCD, ING, Pharming, SBM en 's avonds nog Galapagos. Vrijdag staat alleen Aedifica op de rol. De Belgische zorgvastgoedinvesteerder is ook in Amsterdam genoteerd. Internationaal blijft het druk, hoewel de week rustig van start gaat. Dinsdag let de markt onder meer op Caterpillar, Gilead, Starbucks en Uber. Een dag later volgen BMW, Infineon, Siemens Healthineers en eBay. Donderdag let de markt op blue chips als Adidas, Bayer, Zalando en uit Amerika Beyond Meat en Lyft. Vrijdag is het relatief rustig, al komen uit Duitsland wel Allianz en Deutsche Post met kwartaalcijfers. Macro-economisch begint de week op maandag met een serie inkoopmanagersindices voor de industrie, op woensdag gevolgd door die voor de dienstensector. Dinsdag neemt de centrale bank van Australië nog een rentebesluit en staan in de eurozone de producentenprijzen op de rol. Woensdag zijn er naast de inkopers voor de dienstensector inflatiecijfers uit Turkije, een Duitse handelsbalans, detailhandelsverkopen in de eurozone en uit Amerika komen de fabrieksordes. Oliehandelaren letten op de wekelijkse voorraden in de VS en een maandvergadering van oliekartel OPEC en diens partners. Donderdag start met Nederlandse inflatiecijfers en Duitse fabrieksorders. In de middag staat de Bank of England op de rol en komen uit de VS de wekelijkse steunaanvragen en een handelsbalans. De week eindigt met het Amerikaanse banenrapport. En uit Duitsland en Frankrijk komt de industriële productie. Bron: ABM Financial News

