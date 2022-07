Apple en Amazon smaakmakers op groen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,4 procent op 4.130,29 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 32.845,13 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 12.390,69 punten.

"Deze week ging vooral over de Fed, de Amerikaanse BBP-gegevens en Amerikaanse bedrijfswinsten. Beleggers kregen veel informatie te verwerken en het algemene sentiment was positief", zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Vanuit het perspectief van monetair beleid gesproken, bevinden we ons in een scenario waarin slecht nieuws goed nieuws is, aangezien dit betekent dat de Fed geen agressieve maatregelen zal nemen ten aanzien van haar monetair beleid. Bijvoorbeeld, het BBP-cijfer van gisteren voor de Amerikaanse economie was zo nijpend als het had kunnen zijn, maar als je naar de aandelenmarkt kijkt, zagen we een behoorlijke rally", volgens Aslam.

Kijkend naar de maand juli wist de Dow zo'n 5,5 procent te stijgen en de S&P bijna 8 procent. De Nasdaq boekte een maandwinst van ruim 11 procent. Daarmee was juli de beste maand voor de Amerikaanse beurzen in zo'n twee jaar.

Volgens marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds storten de bedrijfswinsten niet van een klif. Donderdagavond wisten Apple en vooral Amazon de markt positief te verrassen met hun cijfers.

"De vraag van de consument is nog steeds relatief sterk", aldus O'Reilly.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de Amerikaanse kerninflatie in juni sterker dan verwacht is gestegen. De PCE kernprijsindex voor de Fed een belangrijke graadmeter, steeg met 0,6 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,8 procent, tegen 4,7 procent in mei. Economen rekenden op een inflatie van 4,7 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen in juni op maandbasis met 0,6 procent en de arbeidskosten zijn in het tweede kwartaal met 5,1 procent op jaarbasis gestegen.

Verder is de industrie rond Chicago in juli opnieuw minder hard gegroeid. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan verbeterde in juli tot een stand van 51,5, van 50,0 in juni.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0215. WTI-olie werd 2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Apple sloot ruim 3 procent hoger. De techreus heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven verwachting gepresteerd, waarbij het kon profiteren van sterke iPhone-verkopen.



Amazon steeg ruim 10 procent. De Amerikaanse e-commercereus wist de omzetverwachtingen in het tweede kwartaal te overtreffen. De omzet steeg met 7 procent naar 121,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 119 miljard dollar.

Intel daalde bijna 9 procent. De Amerikaanse chipreus presteerde het afgelopen kwartaal ruim onder de verwachting en verlaagde ook de outlook voor heel het jaar.



Chevron won bijna 9 procent. Chevron boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij een fors hogere omzet. Sectorgenoot Exxon Mobil overtrof de winstverwachtingen eveneens, dankzij de hoge olieprijzen en een hogere productie. Het aandeel steeg zo'n 5 procent.

Colgate-Palmolive behaalde het afgelopen kwartaal meer omzet en werd ook positiever over de omzet in heel 2022. Het aandeel van de fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen daalde een half procent. Sectorgenoot Procter & Gamble behaalde in het afgelopen kwartaal iets minder winst per aandeel dan verwacht, maar zag de omzet en de resultaten wel stijgen. Het aandeel daalde 6 procent.

AbbVie heeft in tweede kwartaal van 2021 een stevige groei neergezet, maar schoot wat de omzet betreft net tekort. Het aandeel verloor 4 procent.