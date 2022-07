AEX verkiest rentevreugde boven recessievrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week behoorlijk gestegen. Bij een slot op 729,44 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 3,5 procent. Een week eerder eindigde de index op 705,04 punten. Op maandbasis steeg de AEX zelfs 11 procent.



Analist Salah Bouhmidi van IG denkt dat de hoofdindex de psychologische grens van 700 punten voorlopig weet vast te houden.



"Deze week ging vooral over de Fed, de Amerikaanse bbp-cijfers en Amerikaanse bedrijfswinsten. Beleggers kregen veel informatie te verwerken en het algemene sentiment was positief", zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



"Vanuit het perspectief van monetair beleid gesproken, bevinden we ons in een scenario waarin slecht nieuws goed nieuws is, aangezien dit betekent dat de Fed geen agressieve maatregelen zal nemen ten aanzien van haar monetair beleid. Bijvoorbeeld, het bbp-cijfer voor de Amerikaanse economie was zo nijpend als het had kunnen zijn, maar als je naar de aandelenmarkt kijkt, zagen we een behoorlijke rally", volgens Aslam.



De Federal Reserve verhoogde woensdag conform de verwachting de rente met 75 basispunten, maar voorzitter Jerome Powell liet ook ruimte voor toekomstige rentestappen die mogelijk kleiner uitvallen. De markt schat de kans op een verhoging van 50 basispunten in september nu in op 70 procent.



Econoom Philip Marey van Rabobank noemde het rentebesluit weinig verrassend, maar wat volgens hem wel opviel is dat het besluit unaniem werd genomen. Wat volgens Marey ook interessant was, is dat de Amerikaanse centrale bank in de geschreven toelichting op het besluit aangaf dat het tweede kwartaal tot dusver minder positief verloopt dan eerder verwacht.



De Fed wees daarbij op een verzwakking van de bestedingen en de productie. "Daarmee dekt de Fed zich in voor tegenvallende economische groeicijfers over het tweede kwartaal", voorspelde Marey, over de groeicijfers die donderdag verschenen.



Technische recessie VS



In het tweede kwartaal kromp de Amerikaanse economie met 0,9 procent op jaarbasis. De markt rekende op een lichte groei. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie met 1,6 procent.



"De Amerikaanse economie zit technisch gezien in een recessie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



De eurozone groeide in het tweede kwartaal wel, met 4,0 procent. In het eerste kwartaal lag de groei nog op 5,4 procent.



In de grootste economie van de eurozone, Duitsland, was in het tweede kwartaal sprake van nulgroei. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING blijft een energiecrisis in Europa het grootste risico voor een toch al matte outlook voor de Duitse economie.



Ondertussen loopt de inflatie in de eurozone verder op. In juli stegen de consumentenprijzen met 8,9 procent, van 8,6 procent in juni. De voor de ECB belangrijke kerninflatie kwam uit op 4,0 procent en daarmee ook hoger dan een maand eerder.



"Ondanks een dreigende recessie, verwachten we dat de ECB het monetaire beleid blijft normaliseren aan het einde van de zomer, met een renteverhoging van 50 basispunten." Daarna volgt een lange pauze, denkt Brzeski van ING.



De euro noteerde vrijdag op 1,0192 dollar en daarmee op weekbasis licht lager.



WTI-olie werd deze week ruim 5 procent duurder en noteerde vrijdag op 102 dollar per vat.



Cijferseizoen geeft verdeeld beeld



Onder meer Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple en Facebook-moeder Meta Platforms openden deze week de boeken. Alphabet en Microsoft wisten beleggers tevreden te stellen, net als Apple en Amazon. Dat gold niet voor Intel en Meta Platforms, die de markt flink teleurstelden.



Voor het tweede kwartaal verwachten analisten een gemiddelde winstgroei van 4 procent op jaarbasis voor de bedrijven in de S&P 500.



"Gezien de tot nu toe bekendgemaakte resultaten, is dat een heel reële verwachting", volgens analisten van ING.



"Maar voor het derde kwartaal gaan analisten nog altijd uit van een gemiddelde winstgroei van 10 procent. Dat lijkt ons wat aan de hoge kant, als we de verzwakking van de economische cijfers in ogenschouw nemen. Dit kan de komende maanden dus tot verlagingen van de winstschattingen leiden", aldus ING.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen deden halfgeleiders goede zaken. ASML won ruim 6 procent en ASMI ging aan kop met een plus van bijna 9 procent.



Philips verloor deze week 7 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook door het concern voor heel het jaar verlaagd. Analisten spraken van een zwakke update.



Signify was hekkensluiter na het openen van de boeken en leverde bijna 11 procent in. Het bedrijf waarschuwde voor lagere marges in 2022.



Randstad verloor meer dan 2 procent na cijfers. Jefferies wees op zwakte in het noordelijke deel van Europa. Noord-Amerika was duidelijk beter dan verwacht.



ArcelorMittal steeg bijna 4 procent op weekbasis na cijfers. De staalreus heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het bedrijf gaat ook weer eigen aandelen inkopen.



Unibail-Rodamco-Westfield won deze week na cijfers en een outlookverhoging ruim 6 procent, terwijl de resultaten van Universal Music Group op weekbasis een winst van 3 procent opleverden.



Shell steeg ruim 8 procent op weekbasis na de kwartaalupdate, met een meevallende winst en een nieuwe aandeleninkoop. "Shell blijft goed zorgen voor zijn aandeelhouders", concludeerde ING.



KPN daalde 2 procent ondanks een outlookverhoging.



Financials deden afgelopen week goede zaken. NN Group won 4 procent en ING 5 procent in de AEX en ABN AMRO en ASR stegen 3 tot 5 procent in de Midkap.



Arcadis steeg 3 procent in de AMX, nadat het meer omzet behaalde en de winstgevendheid zag oplopen in het tweede kwartaal, dankzij een aanhoudend sterke vraag.



Jefferies heeft deze week het aandeel Galapagos op de verkooplijst gezet. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Het aandeel daalde ruim 8,5 procent en sloot daarmee de rij.



Aperam ging aan kop met een plus van 12 procent na het openen van de boeken. De specialist in roestvast staal kon profiteren van flink hogere winstcijfers. AMG won op weekbasis ruim 11,5 procent na een outlookverhoging. Die verhoging kwam overigens niet als een verrassing volgens analisten.



Basic-Fit verloor op weekbasis een procent na een verkoopadvies van Berenberg en een outlookverlaging bij de kwartaalcijfers.



Fugro daalde ook iets meer dan een procent. De bodemonderzoeker haalde 116 miljoen euro op met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit gebeurde op een koers van 11,25 euro, een korting van iets meer dan 5 procent. Vopak verloor ruim 4 procent na het openen van de boeken, met resultaten die licht boven verwachting waren.



Air France-KLM won op weekbasis ruim 7 procent. De luchtvaartmaatschappij wist in het tweede kwartaal weer winst te behalen.



In de AScX verloor CM.com na cijfers en een outlookverlaging 16 procent op weekbasis.



Acomo steeg een procent na het openen van de boeken. Vastned schreef weer zwarte cijfers in het eerste halfjaar. Het aandeel daalde licht. Brunel groeide afgelopen kwartaal flink door, maar het aandeel kwam daardoor niet sterk in beweging.



Heijmans won ruim 4 procent na het openen van de boeken en ging daarmee aan kop in de AScX. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet licht, maar het onderliggend resultaat was sterk.



Het lokaal genoteerde Euronext won ruim 2,5 procent na sterke kwartaalcijfers.



Envipco won 12 procent na de aankondiging van een opdracht in Schotland, waar het statiegeldapparaten gaat leveren aan de winkels van Iceland Foods.

Bron: ABM Financial News