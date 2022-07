Olieprijs blijft onder 100 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen maar wist niet boven de 100 dollar te eindigen. Bij een settlement van 98,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis was sprake van een soortgelijke stijging. Op maandbasis daalde de WTI-olieprijs zo'n 7 procent. De oliemarkten maken zich nog altijd zorgen over een dreigende recessie en de impact daarvan op de vraag naar olie. "De aanhoudende angst voor een vertragende economische groei blijft het bearish sentiment voeden", aldus marktanalist Lukman Otunuga van FXTM. Volgende week woensdag praat oliekartel OPEC met zijn bondgenoten over de productie. Berichten dat OPEC+ de productie zal handhaven, gaven de olieprijs vrijdag een impuls. "Sommige bronnen suggereren juist dat er een kleine verhoging zou worden besproken die meer in overeenstemming lijkt te zijn met de optimistische mening van de Amerikaanse regering", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. Recent bracht de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan Saoedi-Arabië en legde hij opnieuw het verzoek neer om de oliekraan verder open te draaien. Bron: ABM Financial News

