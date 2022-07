Investeerder Exor wil beursnotering Milaan verruilen voor Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsmaatschappij Exor wil zijn Italiaanse beursnotering verruilen voor een notering aan Euronext Amsterdam.



De raad van bestuur van Exor heeft hiervoor vrijdag goedkeuring gegeven. Met de verhuizing wordt de "plaats van notering van de vennootschap in lijn gebracht met haar gevestigde juridische structuur als een in Nederland geregistreerde houdstermaatschappij", aldus Exor.



Hiermee komt het bedrijf ook onder toezicht te staan van één regelgevende instantie in één land, in dit geval de Autoriteit Financiële Markten (AFM).



De verhuizing is onder voorbehoud van goedkeuring van het noteringsprospectus door de AFM en de toelating tot notering en handel door Euronext Amsterdam, aldus Exor, dat verwacht dat de notering en handel vanaf medio augustus van kracht worden.



Exor is de van oorsprong Italiaanse holding van de familie Agnelli, dat belangen heeft in grote bedrijven als Fiat Chrysler Automobiles, CNH en Ferrari, als ook voetbalclub Juventus. Bron: ABM Financial News

