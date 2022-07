Europese beurzen positief de maand uit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 1,3 procent in de plus op 438,29 punten, de Duitse DAX won 1,5 procent op 13.484,05 punten, de Franse CAC 40 steeg 1,7 procent op 6.448,50 punten en de Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent hoger op 7.423,43 punten.

Het was een positieve week voor de Europese beurzen, volgens Michael Hewson van CMC Markets. Beleggers lijken volgens de marktanalist vooral gerustgesteld door de kwartaalcijfers van bedrijven.

"De winsten van deze maand boden een welkome afwisseling, terwijl de overtuiging dat centrale banken mogelijk het aantal renteverhogingen die ze kunnen bewerkstelligen, moet terugdringen, ook helpt, waardoor de rente fors lager wordt en de aantrekkelijkheid van aandelen in het algemeen verbetert", aldus Hewson.

De Stoxx Europe 600 won in juli bijna 8 procent en de Duitse DAX zo'n 5 procent.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat het beleggerssentiment vrijdag een 'boost' kreeg van de resultaten van Amazon en Apple donderdag nabeurs.

Diverse analisten zijn evenwel sceptisch op de recente beurswinsten. "De huidige rally lijkt eerder op een klassieke rally die we doorgaans in een berenmarkt zien, in plaats van dat het een begin is van een nieuwe stierenmarkt", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

De Franse economie liet over het tweede kwartaal een steviger groei zien dan verwacht, waar in Duitsland sprake was van een nulgroei.

De economie van de eurozone groeide op kwartaalbasis met 0,7 procent en op jaarbasis met 4,0 procent. Op kwartaalbasis tekende zich een versnelling in de groei af.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING blijft een energiecrisis in Europa het grootste risico voor een al matte outlook voor de Duitse economie.

Uit de eurozone kwam over juli een inflatie van 8,9 procent op jaarbasis naar buiten, waar de markt rekening hield met een stabilisering op 8,6 procent.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0202. WTI-olie kost 101 dollar en is daarmee 5 procent duurder dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. Het aandeel verloor bijna 12 procent in Amsterdam.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist zelfs weer winst weten te boeken. Het aandeel steeg zo'n 4,5 procent.

L'Oreal is ook in het tweede kwartaal van dit jaar hard gegroeid. Het aandeel steeg bijna 4 procent.

Renault heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geboekt, door het vertrek uit Rusland en een tekort aan chips, maar verhoogde toch de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 5 procent.

De winstgevendheid van BNP Paribas is in het tweede kwartaal verbeterd, maar de kapitaalratio was zwakker dan verwacht. Verder zei BNP dat het niet van plan is een andere bank over te nemen. De Franse bank werd recent in verband gebracht met een overname van ABN AMRO.

BNP Paribas steeg bijna 3 procent. ABN AMRO won 1,5 procent.

In Parijs behaalde het aandeel van Hermès een koerswinst van 7,5 procent. EssilorLuxottica stelde teleur met de cijfers en verloor bijna 2 procent. Vivendi leverde ruim 7 procent in.

In Frankfurt deed Zalando goede zaken met een plus van 6,5 procent en verloor Fresenius zo'n 3,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger, met winsten van ruim een half procent voor de S&P 500 en Nasdaq.