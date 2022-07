Opnieuw winstwaarschuwing Covestro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft opnieuw een winstwaarschuwing afgegeven voor 2022, nadat het bedrijf dit in mei ook al deed, als gevolg van de aanzienlijke verdere stijging van de energiekosten en een verdere verzwakking van de wereldeconomie. Het Duitse chemiebedrijf maakte vrijdag bekend dat het voor dit jaar een EBITDA verwacht van 1,7 tot 2,2 miljard euro. In mei werd voor 2022 nog gerekend op 2,0 tot 2,5 miljard euro. De consensus, zoals samengesteld door Vara Research, voorspelt een EBITDA van 2,34 miljard euro in 2022. Verder rekent Covestro op een operationele vrije kasstroom van 0 tot 500 miljoen euro, tegenover 400 tot 900 miljoen euro drie maanden geleden. De consensus rekent op een kasstroom van 598 miljoen euro. In het tweede kwartaal behaalde Covestro een EBITDA van 547 miljoen euro, wat beter was dan de 430 tot 530 miljoen euro die was voorzien. Het bedrijf zag een sneller dan verwachte normalisatie van de door corona verstoorde aanvoerketen in China. De marktconsensus rekende op een EBITDA van 509 miljoen euro. De operationele vrije kasstroom was eind tweede kwartaal 462 miljoen euro negatief. Voor het lopende derde kwartaal rekent Covestro op een EBITDA van 300 tot 400 miljoen euro. De volledige kwartaalcijfers worden op 2 augustus bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

