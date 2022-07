Signify gebeten hond in zonnige AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een nette winst gesloten, maar daar droeg Signify niet aan bij.



De AEX index steeg 1,0 procent tot 729,44 punten, terwijl de AMX een winst van 2,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,8 procent.

Het Damrak vond steun in de sterke cijfers van techgiganten Amazon en Apple. Ook in Amsterdam was het voorbeurs weer druk met cijfers.

Verder ging vrijdag de aandacht uit naar Europese inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de eurozone zijn in juli met 8,9 procent gestegen, tegen 8,6 procent in juni.

"De voedsel- en kernprijzen blijven stijgen, terwijl de gascrisis de energieprijzen hoog houdt. Het aanbod, in plaats van de vraag, blijft de belangrijkste kracht achter de stijgende inflatie. Sluit een nieuwe renteverhogingtnx van 50 basispunten van de ECB in september niet uit", waarschuwde econoom Bert Colijn van ING.

De inflatie in Nederland is volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in juli uitgekomen op 11,6 procent. In juni was nog sprake van een inflatie van 9,9 procent.

De PCE kernprijsindex in de VS steeg met 0,6 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,8 procent, tegen 4,7 procent in mei. Economen rekenden op een inflatie van 4,7 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de economische groei in de eurozone in het tweede kwartaal licht is versneld. Op kwartaalbasis groeide de economie met 0,7 procent, tegen 0,5 procent in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie met 4,0 procent. De Franse economie groeide, maar de Duitse economie kwam tot stilstand.

De euro/dollar noteerde op 1,0202. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0195 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0169 op de borden.

Olie noteerde vrijdag 4,4 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een winst van 6,3 procent, gevolgd door Randstad en ArcelorMittal met winsten van 3,5 procent.

Signify dook liefst 11,8 procent in het rood. Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht.

In de AMX konden de cijfers van Air France-KLM op bijval van beleggers rekenen met een plus van 4,4 procent. De luchtvaarder zag in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering en wist zelfs weer winst te boeken. Voor het derde kwartaal rekent Air France-KLM op een "significant" positief operationeel resultaat. En daarmee denkt de maatschappij ook 2022 positief af te sluiten, voor het eerst sinds 2019.

WDP steeg met 5,1 procent na cijfers en een outlookverhoging. KBC Securities zag ruimte om het aandeel op de kooplijst te zetten, al ging het koersdoel wel iets omlaag.

Ook de resultaten van Aperam werden beloond met een plus van 9,0 procent. Basic-Fit steeg 0,5 procent. De uitbater van fitnessclubs heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend, maar waarschuwde ook dat de onderliggende EBITDA in 2022 wat lager uitvalt dan eerder verwacht.

Galapagos daalde 2,7 procent en was daarmee de sterkste daler onder de midkappers.

Smallcap Heijmans steeg met 3,6 procent. De bouwer boekte in het eerste halfjaar van 2022 iets minder omzet, terwijl het onderliggend juist voor de wind ging. Heijmans herhaalde de outlook voor heel 2022, waarbij het bedrijf verwacht dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich in de tweede jaarhelft doorzet.

Ebusco schoot 4,9 procent omhoog na een Spaans contract. Financiële details werden niet gedeeld.

Brunel sloot 0,4 procent na cijfers, terwijl Ctac 1,5 procent won na cijfers.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.094,46 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.