Beursblik: Heineken verkocht meer bier

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar de bierverkoop vermoedelijk zien stijgen. Dit blijkt uit de verwachtingen van analisten in aanloop naar de cijfers van de brouwer op dinsdagochtend.

De analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zien de biervolumes op jaarbasis stijgen van 109,9 miljoen naar 122,7 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een stijging van 5,8 procent.

In Azië stegen de volumes naar verwachting met 14,3 procent. Europa en de Amerika's waren vermoedelijk goed voor plussen van 6,6 en 2,9 procent en Afrika en Oost-Europa voor 5,0 procent groei.

De totale volumes van de brouwer stegen volgens de consensus tot 137,1 miljoen hectoliter, een plus van 6,2 procent autonoom.

De geconsolideerde omzet kan volgens de consensus uitkomen op krap 13 miljard euro, goed voor een autonome groei van 20,4 procent. Vooral in Europa steeg de omzet vermoedelijk fors met 27,3 procent.

De operationele winst wordt door de consensus geschat op 2,0 miljard euro, waarbij de Amerika's met 701 miljoen euro de grootste bijdrage leveren. Azië en Europa dragen elk ruim een half miljard euro bij, zo voorzien de analisten. Op autonome basis zou de operationele winst met 17 procent stijgen.

Onder de streep restte vermoedelijk een nettowinst van 996 miljoen euro of van 1,2 miljard euro op beia-basis.

Barclays verwacht dat de resultaten over het tweede kwartaal een voortzetting zijn van de zeer positieve trend in het eerste kwartaal. De Britse bank benadrukt daarbij de prijsverhogingen die de brouwer doorvoert. Verder was het weer rondom Pasen gunstig. Ook profiteert Heineken van de heropening van de horeca in met name Azië en Europa.

Heineken slaagt er volgens analist Mitch Collett van Deutsche Bank goed in om de hogere kosten door te berekenen aan de klant. Daarbij lukt het de brouwer ook goed om de kosten in de hand te houden.

Outlook

Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 6,4 procent autonoom.

Dit jaar denkt Heineken zelf een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van een jaar eerder te kunnen realiseren. De brouwer merkte in februari al op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'.

Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020 en 15,6 procent in 2021.