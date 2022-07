'Shell blijft koopwaardig' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America en Berenberg vinden het aandeel Shell beide koopwaardig, maar na de kwartaalupdate van energiereus afgelopen week besloot de Amerikaanse bank om het koersdoel te verhogen, terwijl Berenberg deze juist verlaagde. Bank of America verhoogde het koersdoel voor Shell van 29,00 naar 30,00 Brits pond, maar Berenberg verlaagde het koersdoel juist van 33,00 naar 31,50 euro. Het afgelopen kwartaal was een record voor Shell en analist James Winchester van Bank of America verwacht dat dit een opmaat naar meer is. Voor dit jaar verhoogde de analist zijn raming voor de winst met 4,5 procent en voor de kasstroom met 18 procent. Het aandeel Shell is volgens Bank of America één van de meest aantrekkelijke aandelen. Dat wordt nog eens onderstreept door de 6 miljard dollar aan eigen aandelen die Shell de komende maanden inkoopt. In 2025 heeft Shell volgens Winchester de helft van zijn marktkapitalisatie uitgekeerd. Ook Henry Tarr van Berenberg wijst op de "booming buybacks" van Shell, na "een solide kwartaalmeevaller met een sterke kasstroom". De waardering van Shell oogt volgens Tarr nog altijd aantrekkelijk, ondanks dat hij zijn ramingen voor de grondstoffenprijzen verlaagde. Die zorgen ervoor dat de analist zijn koersdoel ook verlaagde. Bron: ABM Financial News

