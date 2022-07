Chevron boekt recordwinst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst en fors hogere omzet geboekt. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de energiereus. CEO Mike Wirth wees op het feit dat het bedrijf zijn investeringen in onder andere hernieuwbare brandstoffen in vergelijking met vorig jaar heeft verdubbeld. "Chevron versterkt de energievoorziening door de uitdagingen aan te gaan waarmee mondiale markten worden geconfronteerd", zei Wirth. Chevron boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 11,6 miljard dollar, ofwel 5,95 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit 5,82 dollar per aandeel, tegen 1,71 dollar per aandeel een jaar eerder. Zowel bij Upstream als Downstream werd een heel stevige groei geboekt. De groepsomzet steeg dan ook van 36 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 naar ruim 65 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 5,08 op een omzet van 58,7 miljard dollar. De operationele kasstroom bedroeg het afgelopen halfjaar 21,8 miljard dollar, vergeleken met 11,2 miljard in 2021. De olie- en gasproductie van Chevron daalde het afgelopen kwartaal wereldwijd met ongeveer 7,4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder tot 2,9 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Hoewel de productie in de VS het afgelopen kwartaal met 3,2 procent steeg, daalde de internationale output met circa 13,4 procent, onder andere vanwege het einde van projecten in Thailand en Indonesië. Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 3,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

