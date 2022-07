Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,7 procent in het groen. De Nasdaq lijkt ruim een procent hoger van start te gaan. De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de opwaartse beweging van de afgelopen handelsdagen door, nadat de Fed op woensdag de rente voor de tweede keer op rij met 75 basispunten verhoogde en data aantoonden dat de Amerikaanse economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is gekrompen. Intussen volgen beleggers nauwgezet de winstresultaten van met name techgiganten om inzicht te krijgen in de staat van de economie en het effect van de hoge inflatie op de bedrijfsresultaten. "De belangrijkste conclusie is dat ze [de winsten] niet van een klif storten", zei marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. "De vraag van de consument is nog steeds relatief sterk", voegde hij toe. Donderdagavond wisten Apple en vooral Amazon de markt positief te verrassen met hun cijfers. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS vier publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens, de PCE-inflatie en de arbeidskosten in het tweede kwartaal, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar noteerde op 1,0213. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0195 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0169 op de borden. Olie werd vrijdag 1,6 procent duurder. Bedrijfsnieuws Chevron steeg voorbeurs 3,7 procent. Chevron boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij een fors hogere omzet. Sectorgenoot Exxon Mobil opent vandaag ook nog de boeken. Apple noteerde voorbeurs 2,4 procent hoger. De techreus heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven verwachting gepresteerd, waarbij het kon profiteren van sterke iPhone-verkopen. Amazon lijkt zelfs 12 procent hoger te gaan openen. De Amerikaanse e-commercereus wist de omzetverwachtingen in het tweede kwartaal te overtreffen. De omzet steeg met 7 procent naar 121,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 119 miljard dollar. Intel daalde daarentegen voorbeurs 9,8 procent. De Amerikaanse chipreus presteerde het afgelopen kwartaal ruim onder de verwachting en verlaagde ook de outlook voor heel het jaar. AbbVie, Colgate-Palmolive en Procter & Gamble publiceren vrijdag voorbeurs ook kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,2 procent hoger op 4.072,43 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het groen op 32.529,63 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 12.162,59 punten. Bron: ABM Financial News

