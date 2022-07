Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, nadat diverse bedrijfsresultaten in de smaak vielen en macro-economisch gezien vrijdag niet alleen maar naar inflatienieuws bracht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,0 procent op 435,70 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,0 procent op 13.415,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,6 procent met een stand van 6.442,42 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,6 procent naar 7.389,22 punten.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat het beleggerssentiment een 'boost' kreeg van de resultaten van Amazon en Apple donderdag nabeurs. Het aandeel Amazon lijkt vanmiddag circa 13 procent hoger te openen, terwijl Apple een drie procent hogere opening wacht.

Diverse analisten zijn evenwel sceptisch op de recente beurswinsten. "De huidige rally lijkt eerder op een klassieke rally die we doorgaans in een berenmarkt zien, in plaats van dat het een begin is van een nieuwe stierenmarkt", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

"We zitten nog steeds in een periode waarin de inflatie onvoorzien hoog is en de groei ongemakkelijk laag. Dat is geen goed scenario", aldus Donabedian.

De Franse economie liet over het tweede kwartaal een steviger groei zien dan verwacht, waar in Duitsland sprake was van een nulgroei,

De economie van de eurozone groeide op kwartaalbasis met 0,7 procent en op jaarbasis met 4,0 procent. Beide percentages waren beter dan verwacht. Bovendien tekende zich op kwartaalbasis een versnelling in de groei af.

Uit de eurozone kwam over juli een inflatie van 8,9 procent op jaarbasis naar buiten, waar de markt rekening hield met een stabilisering op 8,6 procent.

De werkloosheid in Duitsland liep in juli verder op van 5,3 naar 5,4 procent.

Na de krimp van de economie van de VS over het tweede kwartaal, zijn de ogen nu gericht op de inflatiecijfers over juni die vanmiddag in de persoonlijke inkomens en bestedingen naar buiten komen. De inschatting ligt op 4,7 procent, gelijk aan een maand eerder. Deze data gelden voor de Federal Reserve als maatgevend voor het rentebeleid.

Naast deze inflatie volgen uit de VS vanmiddag ook de arbeidskosten over het tweede kwartaal, de inkoopmanagersindex van Chicago over juli en het consumentenvertrouwen in juli, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Olie werd vrijdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 98,31 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 103,85 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 2,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0207. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0237 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0187 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. De koers van het aandeel Signify noteerde 8,6 procent lager.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist zelfs weer winst weten te boeken. De koers van het aandeel Air France-KLM noteerde 5,9 procent hoger.

L'Oreal is ook in het tweede kwartaal van dit jaar hard gegroeid. De koers van het aandeel noteerde 2,7 procent in de plus.

In Parijs ging het aandeel van Hermès aan de leiding met een koerswinst van 6,8 procent en in Frankfurt van Zalando met 7,6 procent. De koers van het aandeel EssilorLuxottica daalde 3,8 procent en van Fresenius 3,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 won donderdag 1,2 procent op 4.072,43 punten, de Dow Jones index steeg 1,0 procent op 32.529,63 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 12.162,59 punten.