Valuta: markt wacht op Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag boven de 1,02 dollar, nadat in de eurozone heel aardige marco-economische data naar buiten kwamen.

"Het wachten is nu op de inflatiedata uit de Verenigde Staten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

De Franse economie liet over het tweede kwartaal een steviger groei zien dan verwacht, waar in Duitsland sprake was van een nulgroei,

De economie van de eurozone groeide op kwartaalbasis met 0,7 procent en op jaarbasis met 4,0 procent. Beide percentages waren beter dan verwacht. Bovendien tekende zich op kwartaalbasis een versnelling in de groei af.

Uit de eurozone kwam over juli een inflatie van 8,9 procent op jaarbasis naar buiten, waar de markt rekening hield met een stabilisering op 8,6 procent.

De werkloosheid in Duitsland liep in juli verder op van 5,3 naar 5,4 procent.

Na de krimp van de economie van de VS over het tweede kwartaal, zijn de ogen nu gericht op de inflatiecijfers over juni die vanmiddag in de persoonlijke inkomens en bestedingen naar buiten komen. De inschatting ligt op 4,7 procent, gelijk aan een maand eerder. Deze data gelden voor de Federal Reserve als maatgevend voor het rentebeleid.

Naast deze inflatie volgen uit de VS vanmiddag ook de arbeidskosten over het tweede kwartaal, de inkoopmanagersindex van Chicago over juli en het consumentenvertrouwen in juli, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0217 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8400 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,2161 dollar.