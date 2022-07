Beursblik: margekrimp Signify eerder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft eerder dan verwacht last van margedruk. Dit zag analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag, nadat de verlichtingsspecialist voorbeurs met cijfers kwam. De twee digitale divisies zetten de prestaties uit het eerste kwartaal door in het tweede, waarbij vooral de omzetgroei bij digitale toepassingen sterk was, terwijl de omzet uit digitale producten stagneerde. "Dit was geen verrassing", aldus de analist. De druk op de marges kwam echter eerder dan verwacht, zo stelde de analist, en die margedruk was ook breedgedragen. Als gevolg werd de verwachting voor de marge voor dit jaar verlaagd. "We hadden verwacht dat dit pas later in het jaar zou gebeuren", aldus Claassen. De verlaging van de outlook voor de vrije kasstroom lijkt tijdelijk van aard, volgens de analist, en is het resultaat van lagere marges en verstoringen in de aanvoerketen. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Signify met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel Signify daalde vrijdagochtend met 7,6 procent tot 33,08 euro. Bron: ABM Financial News

