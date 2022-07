Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel RELX verhoogd van 26,50 naar 28,05 pond met handhaving van het advies op Outperform. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Credit Suisse wees in de analyse van de halfjaarcijfers op de verdere versnelling van autonome omzetgroei van 3 naar 4 procent op jaarbasis bij de divisies STM en Legal. Deze trend is volgens de bank een bewijs dat het accent op analytics loont. Volgens de bank kan de groeiversnelling samen met nieuwe contracten een positieve impuls vormen. Risico's aan de onderkant blijven de oplopende rente en verder contractverlies bij vakbladen, nieuwe coronavarianten en een economische vertraging. Het aandeel RELX noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 28,46 euro. Bron: ABM Financial News

