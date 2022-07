AEX vlak geopend, forse koersval Signify Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag min of meer vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX fractioneel hoger tot 722,57 punten. Onder de hoofdaandelen steeg Just Eat Takeaway met 2,3 procent en ASMI met 1,5 procent. Prosus leverde juist 3,0 procent in. In de AMX konden de cijfers van Air France-KLM op bijval van beleggers rekenen met een plus van 4,1 procent. De luchtvaarder zag in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering en wist zelfs weer winst te boeken. Voor het derde kwartaal rekent Air France-KLM op een "significant" positief operationeel resultaat. En daarmee denkt de maatschappij ook 2022 positief af te sluiten, voor het eerst sinds 2019. Signify dook 9,1 procent in het rood. Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. WDP steeg met 2,5 procent na cijfers en een outlookverhoging, terwijl ook de resultaten van Aperam werden beloond met een plus van 2, procent. Basic-Fit verloor juist 3,2 procent. De uitbater van fitnessclubs heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend, maar waarschuwde wel dat de onderliggende EBITDA in 2022 wat lager uitvalt dan eerder verwacht. Heijmans steeg onder de kleinere aandelen met 3,4 procent. De bouwer boekte in het eerste halfjaar van 2022 iets minder omzet, terwijl het onderliggend juist voor de wind ging. Heijmans herhaalde de outlook voor heel 2022, waarbij het bedrijf verwacht dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich in de tweede jaarhelft doorzet. De cijfers van Brunel werden beloond met een koerswinst van 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

