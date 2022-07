Renault duikt in rode cijfers door Russische activiteiten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Renault heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geboekt, door het vertrek uit Rusland en een tekort aan chips, maar verhoogde toch de outlook voor heel het jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse autobouwer. In het afgelopen halfjaar bedroeg het verlies 1,4 miljard euro ten opzichte van een winst van 354 miljoen euro een jaar eerder. De Russische activiteiten, gewaardeerd op 2,2 miljard euro, werden afgestoten vanwege de oorlog in Oekraïne. Na zes maanden stond de omzet op 21,1 miljard euro, minder dan de 23,4 miljard euro een jaar eerder. Eerder deze maand liet Renault al weten dat het wereldwijd de omzet met bijna 30 procent zag teruglopen in de eerste zes maanden van dit jaar, vanwege het vertrek uit Rusland. Vrijdag liet de autobouwer weten dat de tekorten in de halfgeleiderindustrie een impact zullen hebben op 300.000 auto's. "Ondanks de tegenwind blijven we een verbetering van de operationele prestaties verwachten en we beginnen te profiteren van de succesvolle lancering van enkele modellen", aldus CEO Luca de Meo. Als gevolg verhoogde Renault de doelstellingen voor dit jaar. De autobouwer verwacht een operationele marge te realiseren van meer dan 5 procent, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een marge rond 3 procent. De operationele vrije kasstroom in het automotive-segment zal meer dan 1,5 miljard euro zijn ten opzichte van de eerdere verwachting van een "positieve kasstroom". Bron: ABM Financial News

