Winst Swiss Re loopt fors terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Swiss Re heeft in de eerste helft van dit jaar de winsten zien teruglopen, door lagere resultaten op investeringen en voorzieningen die werden genomen om de impact van de oorlog in Oekraïne op te vangen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Zwitserse herverzekeraar. In het afgelopen halfjaar bedroeg de nettowinst 157 miljoen dollar, omgerekend 153 miljoen euro. Een jaar eerder lag de winst nog op krap 1,1 miljard dollar. Wel zag Swiss Re wat verbetering in het tweede kwartaal ten opzichte van de start van het jaar. Alleen al in het tweede kwartaal werd een winst geboekt van 405 miljoen dollar, na een verlies in het eerste kwartaal, toen Swiss Re 283 miljoen dollar opzij zette voor de impact van de oorlog in Oekraïne. Het rendement op investeringen daalde tot 1,2 procent tegen 3,2 procent een jaar eerder, terwijl de premie-inkomsten en fees met 1,9 procent stegen op jaarbasis tot 21,2 miljard dollar. Hier voelde het bedrijf onder meer de impact van valutakoersen. Swiss Re overtrof wel de verwachtingen van analisten. De premies en fees lagen daarentegen wel wat onder de verwachtingen. Swiss verwerkte ook 938 miljoen dollar aan claims gerelateerd aan natuurrampen, waaronder overstromingen in Australië en Zuid-Afrika, de februaristormen in Europa en enkele hagelbuien in Frankrijk in juni. Dit bedrag was 270 miljoen dollar meer dan verwacht. Swiss heeft een budget van 1,9 miljard dollar op natuurrampen op te vangen. Daarvan is al 1,2 miljard dollar gebruikt. Bron: ABM Financial News

