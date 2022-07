Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Aalberts verhoogd van 64,00 naar 65,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van Berenberg. Berenberg gaf daarin aan dat het bedrijf goed in staat blijkt de uitvoering van de strategie met de kostenbesparingen te combineren. Bovendien lijkt er volgens de bank nog afdoende opwaarts potentieel voor de komende kwartalen voor Aalberts weggelegd. "Nog voldoende brandstof in de tank", aldus analist Marta Bruska, wijzend op het erg goed gevulde orderboek van Aalberts. De waardering van het aandeel ligt met 12 keer de geraamde winst voor 2024 beduidend onder de historische waardering, zo benadrukte Berenberg. Bron: ABM Financial News

