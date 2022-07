BNP Paribas ziet geen reden om andere bank over te nemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft geen interesse in de overname van een andere bank. Dit zei financieel directeur Lars Machenil vrijdag in een interview met Bloomberg TV. BNP is van plan om de opbrengsten van de verkoop van Bank of the West te gebruiken voor kleinere deals voor activiteiten die wel wat versterking kunnen gebruiken, aldus de CFO. "Het kan een team vermogensbeheerders zijn of een verzekeringsproduct", aldus Machenil. "Maar geen bank." Medio juni schreef Bloomberg dat BNP interesse zou hebben in een overname van ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

