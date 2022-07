Ctac boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in de eerste zes maanden een licht hoger nettoresultaat geboekt dankzij een dubbelcijferige omzetgroei. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch. De omzet steeg met 10,2 procent naar 57,4 miljoen euro. De autonome groei was 8,3 procent. De EBITDA van 5,7 miljoen euro kwam overeen met het resultaat over dezelfde periode een jaar eerder, maar de marge daalde naar 9,9 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,9 miljoen euro tegen 1,8 miljoen euro een jaar eerder. De nettokaspositie van het bedrijf was 1,6 miljoen negatief, tegen 1,7 miljoen euro positief een jaar eerder. De operationele kasstroom was dan ook 3,8 miljoen euro negatief. Outlook Het bedrijf hield vrijdag voor 2022 vast aan de verwachting van aan een enkelcijferige autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10 tot 12 procent. Het aandeel Ctac sloot donderdag op 3,92 euro. Bron: ABM Financial News

