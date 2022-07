Licht hogere opening AEX voorzien op bomvolle cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,2 procent hoger op 722,38 punten.

Positieve bedrijfscijfers van enkele Amerikaanse techreuzen op donderdag zullen de Europese beurzen vanochtend ondersteunen. Onder meer Amazon en Apple stegen nabeurs flink in waarde na het openen van de boeken. Het tegenovergestelde gold trouwens voor chipgigant Intel.

Wall Street sloot in de reguliere handel al hoger, ondanks nieuwe macro-economische cijfers die lieten zien dat de Amerikaanse economie voor het tweede kwartaal op rij kromp, met 0,9 procent op jaarbasis. De markt rekende op een lichte groei. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie al met 1,6 procent.

"De Amerikaanse economie zit technisch gezien in een recessie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Het BBP in de VS is voor het tweede kwartaal op rij negatief en meer Amerikaanse burgers dan verwacht doen een beroep op werkloosheidsuitkeringen. Beide factoren zijn duidelijke waarschuwingssignalen voor een op handen zijnde recessie", volgens marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

Beleggers tilden donderdagavond echter zwaarder aan bedrijfscijfers en de verwachtingen van grote techbedrijven.

De drie grootste Amerikaanse indices stegen minstens 8 procent van het dieptepunt in 2022 halverwege juni en maken zich op voor een sterke maandwinst.

Maar ondanks de recente winsten, maken diverse analisten zich zorgen over de hoge waarderingen en het tempo waarin de Fed de rentes verhoogt.

"De huidige rally lijkt eerder op een klassieke rally die we doorgaans in een berenmarkt zien, in plaats van dat het een begin is van een nieuwe stierenmarkt", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

"We zitten nog steeds in een periode waarin de inflatie onvoorzien hoog is en de groei ongemakkelijk laag. Dat is geen goed scenario", aldus Donabedian.

De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 96,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent goedkoper. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog hoger. De oliemarkten reageerden woensdag al positief op een behoorlijke daling van de Amerikaanse olievoorraden, terwijl de vraag naar brandstof in de VS juist toenam. Dat optimisme leek donderdag aanvankelijk door te zetten, maar de olieprijs zakte toch terug. In de Aziatische handel vanochtend herstelden de olieprijzen licht.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0214. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0187.

De dollar verzwakte wat vanochtend na het risk-on sentiment op Wall Street donderdag. De markt blijft de verwachtingen voor het aantal renteverhogingen door de Fed neerwaarts bijstellen, terwijl de sterker dan voorziene bedrijfscijfers van Amerikaanse techreuzen het sentiment goeddoet, aldus analist Sophia Ng van MUFG Bank.

Bedrijfsnieuws

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist zelfs weer winst weten te boeken. Voor het derde kwartaal rekent Air France-KLM op een "significant" positief operationeel resultaat. En daarmee denkt de maatschappij ook 2022 positief af te sluiten, voor het eerst sinds 2019.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend, maar waarschuwde wel dat de onderliggende EBITDA in 2022 wat lager uitvalt dan eerder verwacht.

Aperam heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen. Voor het lopende derde kwartaal rekent Aperam echter op een lagere aangepaste EBITDA vergeleken met het tweede kwartaal. Ook zal de schuld verder dalen, verwacht de fabrikant.

Heijmans heeft in het eerste halfjaar van 2022 iets minder omzet geboekt, terwijl het onderliggend juist voor de wind ging. Heijmans herhaalde de outlook voor heel 2022, waarbij het bedrijf verwacht dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich in de tweede jaarhelft doorzet.

WDP heeft bij de halfjaarcijfers de outlook voor heel 2022 verhoogd. De logistiekvastgoedspecialist verwacht voor dit jaar een EPRA-winst per aandeel van 1,25 euro, een plus van 14 procent tegenover 2021. Eerder mikte WDP op minstens 1,20 euro.

Euronext heeft in het tweede kwartaal van 2022 hogere resultaten geboekt.

Brunel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet fors zien aantrekken, terwijl ook het bedrijfsresultaat flink steeg.

Ebusco heeft een opdracht binnengehaald in Spanje, zonder financiële details te noemen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 1,2 procent op 4.072,43 punten, de Dow Jones index steeg 1,0 procent op 32.529,63 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 12.162,59 punten.