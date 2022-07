Spaans contract voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een opdracht binnengehaald in Spanje. Dit maakte de producent van elektrische bussen vrijdag bekend. De opdracht voor 21 2.2 bussen van 12 meter plus opladers wordt verstrekt door Àrea Metropolitana de Barcelona. De bussen dienen in het tweede kwartaal van 2023 te worden geleverd. Met deze opdracht krijgt Ebusco ook voet aan de grond in Zuid-Europa. Bron: ABM Financial News

