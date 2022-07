Signify negatiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf. CEO Eric Rondolat merkte op dat de omzetgroei werd aangejaagd door het Professional-segment, dat ruimschoots compenseerde voor de tegenwind van de lockdowns in China, de impact van de oorlog in Oekraïne en een zwakkere consumentenmarkt. Bewegingen op de valutamarkt en inflatiedruk zetten echter de brutomarges en aangepaste EBITA onder druk, zo waarschuwde de topman. Wel kon Signify de impact op de EBITA beperkt houden door dicht op de kosten te zitten. "We nemen de nodige maatregelen en verwachten dat de tegenwind op margevlak afneemt in de tweede jaarhelft. Ook de kasstroom zal normaliseren als de verstoringen in de aanvoerketens afnemen", aldus Rondolat. Desondanks werd Signify was negatiever over de ontwikkeling van de vrije kasstroom en marges dit jaar. Zo zal de aangepaste EBITA-marge dit jaar vermoedelijk op 11 tot 11,4 procent uitkomen. Signify mikte op een verbetering van 50 basispunten. In 2021 was de marge 11,6 procent. De vrije kasstroom zal 5 tot 7 procent van de omzet uitmaken, tegen de eerdere verwachting van 8 procent. Signify blijft wel mikken op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent. Voor heel 2022 mikt de analistenconsensus, opgesteld voor de halfjaarcijfers, op een omzet van 7,3 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 3,3 procent. De aangepaste EBITA zal 841 miljoen euro bedragen en de nettowinst 430 miljoen euro, voorzien de analisten. Cijfers De omzet steeg afgelopen kwartaal van 1,6 miljard euro naar 1,8 miljard euro, conform verwachting van de consensus. Op vergelijkbare basis liep de omzet met 5,1 procent op. De omzet uit de conventionele gloeilampen bedroeg 193 miljoen euro, tegen 213 miljoen euro een jaar eerder. Een daling van 9,3 procent. Digitale toepassingen droegen 1.042 miljoen euro bij aan de omzet tegen 837 miljoen euro een jaar eerder. De omzet uit digitale producten trok met 8 procent aan tot 598 miljoen euro. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal uit op 174 miljoen euro met een marge van 9,5 procent. Dat was een jaar eerder 175 miljoen euro met een marge van 10,9 procent. Analisten hadden gerekend op 186 miljoen euro met een marge van 10,5 procent. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten kwam de EBITA 150 procent hoger uit op 340 miljoen euro. Onder aan de streep restte in het tweede kwartaal een nettowinst van 248 miljoen euro tegen 82 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom steeg van 104 miljoen naar 135 miljoen euro. De schuldratio van Signify is 1,7, gelijk aan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

