Basic-Fit verwelkomt fors meer leden en opent veel meer clubs

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend, maar waarschuwde wel dat de onderliggende EBITDA in 2022 wat lager uitvalt dan eerder verwacht. Dit bleek vrijdag uit een kwartaalupdate van de uitbater van fitnessclubs. In het afgelopen kwartaal steeg het ledenbestand naar 2,92 miljoen, een plus op jaarbasis van 45 procent. Er werden in het afgelopen halfjaar 107 nieuwe clubs geopend, waardoor het totale netwerk aan clubs steeg tot 1.122. ING mikte op een stijging naar 1.148 bij krap 3 miljoen leden. De omzet trok ook flink aan van 53 miljoen euro vorig jaar naar 355 miljoen euro dit jaar. Vorig jaar werd Basic-Fit nog hard geraakt door de coronacrisis. Maatregelen dwongen de keten ertoe de deuren gesloten te houden. ING mikte op een omzet van 359 miljoen euro. Het onderliggende EBITDA-resultaat bedroeg 60,2 miljoen euro tegen een verlies van 12,5 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep restte nog wel een verlies van 28 miljoen euro tegen een verlies van 126 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. In juni van dit jaar boekte Basic-Fit voor het eerst weer winst sinds de start van de coronacrisis. Eind maart had Basic-Fit 181 miljoen euro aan liquide middelen. CEO René Moos bleek erg te spreken over de sterke groei van het aantal leden. "We hebben er vertrouwen in dat de volwassen clubs tegen het einde van het jaar weer hetzelfde aantal leden hebben als voor de coronacrisis." Outlook Voor dit jaar verwacht de uitbater van fitnessclubs minimaal 1 miljoen nieuwe leden te verwelkomen en tot een ledenbestand van circa 3,5 miljoen te groeien, terwijl het clubnetwerk tot 1.250 clubs moet groeien. Verder wordt voor dit jaar gemikt op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van circa 225 miljoen euro. Eerder mikte Basic-Fit nog op een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

