Stevige winststijging Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de specialist in roestvast staal. "Het zesde kwartaal op rij van recordresultaten", zei CEO Timoteo Di Maulo in een toelichting. Maar voor het lopende kwartaal rekent de topman wel op een afname, vooral door de tegenwind in Europa. Brazilië is stabiel op een hoog niveau. Aperam boekte op een omzet van bijna 2,5 miljard euro een aangepaste EBITDA van 402 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 262 miljoen euro en in het eerste kwartaal van dit jaar 363 miljoen euro. Netto verdiende Aperam in het tweede kwartaal 317 miljoen euro op een omzet van bijna 2,5 miljard euro. In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 2,3 miljard euro. Voor het tweede kwartaal rekende Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal. Verder zou de schuld iets dalen, verwachtte de fabrikant. De schuld daalde op kwartaalbasis van 666 naar 571 miljoen euro. De vrije kasstroom was daarnaast 170 miljoen euro positief, tegen 103 miljoen euro negatief een kwartaal eerder. "We rekenen op meer positieve kasstroom in de komende kwartalen", aldus de CEO. Outlook Voor het lopende derde kwartaal rekent Aperam op een lagere aangepaste EBITDA vergeleken met het tweede kwartaal. Ook zal de schuld verder dalen, verwacht de fabrikant. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.