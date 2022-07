WDP verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft bij de halfjaarcijfers de outlook voor heel 2022 verhoogd. Dit bleek vrijdag voorbeurs. De logistiekvastgoedspecialist verwacht voor dit jaar een EPRA-winst per aandeel van 1,25 euro, een plus van 14 procent tegenover 2021. Eerder mikte WDP op minstens 1,20 euro. De EPRA-winst per aandeel steeg in de eerste jaarhelft al met 15 procent op jaarbasis naar 0,62 euro per aandeel, gedreven door stijgende indexaties van de huurcontracten, de nieuwe gerealiseerde acquisities en enkele eenmalige opbrengsten, aldus WDP. WDP sprak zelf van "een goede start van het nieuwe groeiplan", met 265 miljoen euro aan geïdentificeerd investeringsvolume. De bezettingsgraad stond op 30 juni op 98,9 procent en de portefeuille kreeg een herwaardering van 267 miljoen euro positief, ofwel een plus van 4,2 procent. Dividend Ook basis van de nieuwe outlook denkt WDP een dividend van 1,00 euro per aandeel te zullen uitkeren over 2022. Bron: ABM Financial News

