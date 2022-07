Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, wellicht geholpen door de positieve koersreactie op de cijfers van techgiganten Apple en vooral Amazon. Daar staat een slecht ontvangen kwartaalrapport van chipgigant Intel tegenover.

IG voorziet een openingswinst van 74 punten voor de Duitse DAX en een plus van 41 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag ook overwegend hoger geëindigd.

Het was een drukke dag qua kwartaalcijfers, die een gemengd beeld opleverden, volgens Michael Hewson van CMC Markets. De FTSE 100 bleef daarbij achter ten opzichte van de andere grote beurzen in Europa, zag de marktanalist.

Verder kregen beleggers in Europa de kans om het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over juli uit op 27,0 negatief. Dat komt overeen met de prognose, maar was wel slechter dan de 23,8 negatief een maand eerder.

De inflatie in Duitsland noteerde in juli op 7,5 procent en daarmee fractioneel lager dan een maand eerder.

Voor de ECB brengt de lichte afvlakking geen soelaas, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "Niet alleen omdat de geharmoniseerde inflatiemaatstaf daadwerkelijk is gestegen, maar ook omdat Duitse inflatiegegevens eigenlijk een andere belangrijke boodschap afgeven: het zijn momenteel niet de centrale banken, maar regeringen die de inflatie effectief kunnen terugdringen."

Toch verwacht Brzeski dat de ECB het monetaire beleid verder zal normaliseren, met een vermoedelijke renteverhoging van 50 basispunten in september, waarna een lange pauze volgt, denkt de econoom.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Het aandeel sloot licht hoger en profiteerde daarmee uiteindelijk nauwelijks van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma dat Shell aankondigde.

ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het aandeel steeg bijna 2 procent. Net als Shell koopt de staalreus stevig eigen aandelen in.

De volumes en de omzet van AB InBev kenden een mooie groei in het tweede kwartaal van dit jaar, al kwam de winst lager uit dan verwacht en viel die ook lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

In Brussel kreeg Argenx de handen wel op elkaar na een kwartaalupdate waarin vooral de succesvolle lancering van Vyvgart centraal stond. Het aandeel steeg ruim 1,5 procent.

Solvay heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een sterke groei en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel sloot bijna 4 procent hoger.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen halfjaar meer huur opgehaald en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel steeg zo'n 3 procent.

Nestlé behaalde in de eerste helft van dit jaar minder winst, maar de omzet steeg en de omzetverwachting voor heel het jaar werd opwaarts bijgesteld. Het aandeel daalde licht.

In de DAX steeg Deutsche Bank bijna 4 procent en daalde Fresenius bijna 15 procent. In Parijs ging Kering ruim 5 procent in het groen, maar daalde Teleperformance meer dan 4 procent.

Euro STOXX 50 3.651,49 (+1,2%)

STOXX Europe 600 432,77 (+1,1%)

DAX 13.282,11 (+0,9%)

CAC 40 6.339,21 (+1,3%)

FTSE 100 7.345,25 (-0,04%)

SMI 11.129.33 (+0,7%)

AEX 722,38 (+1,2%)

BEL 20 3.759,28 (+0,2%)

FTSE MIB 21.932,06 (+2,1%)

IBEX 35 8.084,90 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een groene opening tegemoet. Beleggers kunnen de resultaten van Amazon, Apple en Intel verwerken. Amazon en Apple presteerden boven verwachting. Intel stelde zwaar teleur en verlaagde de outlook.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd.

Beleggers verwerkten BBP-cijfers uit de Verenigde Staten. Ook het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond speelde nog een rol in het sentiment. De Amerikaanse centrale bank verhoogde conform verwachting de rente met 75 basispunten.

De opmerking van voorzitter Jerome Powell dat hij niet gelooft dat de Amerikaanse economie al in een recessie zit, stemde beleggers hoopvol. Dat gold ook voor uitspraken van minister van financiën Janet Yellen, die aangaf dat de Amerikaanse economie nog steeds gezond is, maar wel kampt met uitdagingen.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal is gekrompen, met 0,9 procent op jaarbasis. De markt rekende op een lichte groei. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie met 1,6 procent.

"De Amerikaanse economie zit technisch gezien in een recessie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 5.000 tot 256.000, terwijl economen rekenden op 249.000 aanvragen. Het cijfer van een week eerder werd met 10.000 opwaarts bijgesteld naar 261.000.

"[Een] recessie is net om de hoek. Het BBP in de VS is voor het tweede kwartaal op rij negatief en meer VS-burgers dan verwacht doen een beroep op werkloosheidsuitkeringen. Beide factoren zijn duidelijke waarschuwingssignalen voor een op handen zijnde recessie", volgens marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de PCE prijsindex, een belangrijkste maatstaf voor de Fed, onveranderd is gebleven op 7,1 procent in het tweede kwartaal. De kernprijsindex steeg met 4,4 procent. De PCE-kerninflatie kwam in het eerste kwartaal nog uit op 5,2 procent.

Hoewel de BBP-data van donderdag laten zien dat de Amerikaanse economie in minder goede doen is dan verwacht, zullen beleggers zich niet haasten om te gokken of dit de renteplannen van de Fed verandert", aldus vermogensbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments.

Voor de markt zijn de zwakke data goed nieuws, omdat de Fed de rente wellicht minder snel zal verhogen, iets waar voorzitter Powell woensdag ook op hintte.

"Maar voor de Fed blijft het bestrijden van de inflatie de prioriteit", benadrukte Redha.

Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans van een renteverhoging van 50 basispunten in september nu in op 75 procent.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms sloot 5 procent lager. Het social mediabedrijf heeft voor het eerst een omzetdaling geboekt en gaf woensdagavond tevens een zwakke outlook af.

Qualcomm gaf woensdagavond voor het lopende kwartaal matige omzetverwachtingen af, als gevolg van een afnemende honger van consumenten voor smartphones. Het aandeel daalde 4,5 procent.

Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en herhaalde de outlook voor heel 2022. Het aandeel steeg 8 procent.

Mastercard won ruim 2,5 procent. De creditcardmaatschappij heeft in het tweede kwartaal meer winst behaald, dankzij hogere inkomsten. Consumenten bleven hun creditcard goed trekken en vooral internationaal zag Mastercard een mooie groei van 58 procent, aldus CEO Michael Miebach, die vooralsnog geen impact ziet van de hoge inflatie op de consumentenbestedingen.

Ford Motor heeft in het tweede kwartaal een 19 procent hogere nettowinst geboekt, waarbij de autoproducent kon profiteren van aantrekkende verkopen. Het aandeel steeg 6 procent.

Comcast heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt, ondanks een hogere omzet. Het Amerikaanse kabelbedrijf verloor 9 procent.

Rivian sloot bijna 6 procent hoger, na het nieuws dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's 6 procent van zijn 14.000 werknemers ontslaat.

S&P 500 index 4.072,43 (+1,2%)

Dow Jones index 32.529,63 (+1,0%)

Nasdaq Composite 12.162,59 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag in het rood.

Nikkei 225 27.762,46 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.258,86 (-0,7%)

Hang Seng 20.148,90 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0214. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0187.

USD/JPY Yen 133,40

EUR/USD Euro 1,0214

EUR/JPY Yen 136,25

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Juni vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Juni (NL)

06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)

07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)

10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juni (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Signify - Cijfers tweede kwartaal (NL)

07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)