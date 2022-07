Nederlandse detailhandel zet iets meer om

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in juni iets meer omgezet, maar wel bij een stevige volumedaling. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In juni steeg de omzet met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de verkoopvolumes met 6,3 procent afnamen. In mei steeg de omzet nog met 1,6 procent en in april met 8,3 procent.

De online omzet was in juni 6,5 procent lager dan in juni 2021.

De omzet van de non-foodwinkels kromp in juni 2022 met 3 procent. Het volume was 8 procent lager dan een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in juni 4,7 procent meer omzet behaald dan in juni 2021. Het verkoopvolume was echter 4,7 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkten lag 4,9 procent hoger, de omzet van de speciaalzaken was 3,5 procent hoger.