Apple verkoopt meer iPhones

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple wist in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de marktverwachting te presteren, waarbij het kon profiteren van sterke iPhone-verkopen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de techreus. Apple wist om te gaan met de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en behaalde een omzet van 83 miljard dollar, tegen 81,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 82,8 miljard dollar. Apple rekende vooraf op een negatieve impact door de problemen in de leveringsketen van 4 tot 8 miljard dollar. In het kwartaal verdiende Apple 40,67 miljard dollar aan de verkopen van iPhones. Dat was een jaar eerder 39,57 miljard dollar. De markt rekende op 38,59 miljard dollar. In het kwartaal daalden de verkopen van Mac-computers en iPads. De 7,38 miljard dollar uit de verkoop van Mac-computers was onder de marktverwachting. Onder de streep verdiende Apple 19,4 miljard dollar of 1,20 dollar. Een jaar eerder kwam de winst per aandeel uit op 1,30 dollar. Analisten rekenden op 1,16 dollar. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3 procent. Bron: ABM Financial News

