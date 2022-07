Omzet Amazon overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon noteerde donderdag nabeurs 12 procent hoger, nadat de Amerikaanse e-commercereus de omzetverwachtingen wist te verslaan in het tweede kwartaal. In de verslagperiode steeg de omzet met 7 procent naar 121,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 119 miljard dollar. "Ondanks de aanhoudende inflatiedruk in brandstof-, energie- en transportkosten, boeken we vooruitgang met de meer beheersbare kosten waarnaar we vorig kwartaal verwezen, met name het verbeteren van de productiviteit van ons fulfilmentnetwerk", zei CEO Andy Jassy in een toelichting. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf "de omzet ziet versnellen." Onder de streep schreef Amazon een verlies van 2 miljard dollar tegenover een winst van bijna 8 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. De markt rekende op een winst van 0,12 dollar per aandeel, waar Amazon een verlies van 0,20 dollar rapporteerde. Outlook Voor het derde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 3,5 miljard dollar en een omzet van 125 tot 130 miljard dollar. In de huidige verslagperiode kan Amazon de opbrengsten van Prime Day meerekenen. De markt rekent op een operationele winst van 4,39 miljard en een omzet van 126,49 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

