Intel stelt zwaar teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft in het afgelopen kwartaal ruim onder de verwachting gepresteerd en verlaagde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chipreus. "De resultaten van dit kwartaal waren onder de normen die we voor het bedrijf en onze aandeelhouders hebben gesteld", aldus CEO Pat Gelsinger. De omzet daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 22 procent tot 15,3 miljard dollar. Intel rekende vooraf op 18 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 17,94 miljard dollar. De PC-verkopen en datacentertak hadden last voor aanhoudende negatieve marktomstandigheden, met een dubbelcijferige krimp tot gevolg. Dit was onder de marktverwachting. In het afgelopen kwartaal boekte Intel een nettoverlies van 0,5 miljard dollar of 0,11 dollar per aandeel, tegen een winst van 5,1 miljard dollar of 1,24 dollar per aandeel een jaar eerder. Aangepast voor overnamekosten en andere posten, rapporteerde Intel een winst van 0,29 dollar per aandeel, waar door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,69 dollar per aandeel en Intel zelf op 0,70 dollar. Outlook Voor het lopende derde kwartaal mikt Intel op een omzet van 15 tot 16 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,35 dollar. Analisten voorspellen 18,72 miljard dollar aan omzet en een winst per aandeel van 0,87 dollar. Voor heel 2022 rekent Intel nu op een omzet van 65 tot 68 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 2,30 dollar. De brutomarge moet uitkomen rond 49 procent, waar Intel eerder nog rekende op 51 tot 53 procent. De markt ging voor heel 2022 uit van een omzet van 74,46 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 3,34 dollar. Het aandeel Intel daalde donderdag in de nabeurshandel zo'n 10 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.