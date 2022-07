Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 96,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent goedkoper. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog hoger. De oliemarkten reageerden woensdag al positief op een behoorlijke daling van de Amerikaanse olievoorraden, terwijl de vraag naar brandstof in de VS juist toenam. Dat optimisme leek donderdag aanvankelijk door te zetten. "Amerikanen pakken eerder de auto als benzine aan de pomp 4,50 dollar kost, dan wanneer de prijzen op een recordhoge 5,00 dollar staan, zoals eerder deze zomer", aldus analist Bob Yawger van Mizuho. Donderdagmiddag werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal is gekrompen, hoewel iets minder hard dan in de drie maanden ervoor. "De Amerikaanse economie zit technisch gezien in een recessie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Een flinke groeivertraging of recessie is nadelig voor de vraag naar olie. Daarbij lijkt de Federal Reserve de rente voorlopig ook verder te zullen verhogen. "Dat zal blijven wegen op de economische activiteit en leiden tot een verminderde vraag naar olie in de komende tijd", denkt analist Edward Moya van Oanda. Bron: ABM Financial News

