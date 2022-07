Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 1,1 procent in de plus op 432,77 punten, de Duitse DAX won 0,9 procent op 13.282,11 punten, de Franse CAC 40 steeg 1,3 procent op 6.339,21 punten en de Britse FTSE 100 sloot fractioneel lager op 7.345,25 punten. Het was een drukke dag qua kwartaalcijfers, die een gemengd beeld opleverden, volgens Michael Hewson van CMC Markets. De FTSE 100 bleef daarbij achter ten opzichte van de andere grote beurzen in Europa, zag de marktanalist. Verder kregen beleggers in Europa de kans om het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. "Sinds gisteravond is de waarschijnlijkheid van een [rente]verhoging met 50 basispunten tijdens de volgende bijeenkomst in september gestegen van 50 naar ruim 70 procent," merkte econoom Bernard Keppenne van CBC Banque op. Een ander element dat de aandelenmarkten volgens de econoom geruststelde, was dat voorzitter Jerome Powell zei "dat hij niet dacht dat de Verenigde Staten zich momenteel in een recessie bevinden". De Amerikaanse economie kromp echter wel in het tweede kwartaal, werd donderdag bekend, zij het minder hard dan in de drie maanden ervoor. Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over juli uit op 27,0 negatief. Dat komt overeen met de prognose, maar was wel slechter dan de 23,8 negatief een maand eerder. De inflatie in Duitsland noteerde in juli op 7,5 procent en daarmee fractioneel lager dan een maand eerder. Voor de ECB brengt de lichte afvlakking geen soelaas, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "Niet alleen omdat de geharmoniseerde inflatiemaatstaf daadwerkelijk is gestegen, maar ook omdat Duitse inflatiegegevens eigenlijk een andere belangrijke boodschap afgeven: het zijn momenteel niet de centrale banken, maar regeringen die de inflatie effectief kunnen terugdringen." Toch verwacht Brzeski dat de ECB het monetaire beleid verder zal normaliseren, met een vermoedelijke renteverhoging van 50 basispunten in september, waarna een lange pauze volgt, denkt de econoom. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0169. WTI-olie kostte rond 97,50 dollar. Bedrijfsnieuws Shell heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Het aandeel sloot licht hoger en profiteerde daarmee uiteindelijk nauwelijks van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma dat Shell aankondigde. ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het aandeel steeg bijna 2 procent. Net als Shell koopt de staalreus stevig eigen aandelen in. De volumes en de omzet van AB InBev kenden een mooie groei in het tweede kwartaal van dit jaar, al kwam de winst lager uit dan verwacht en viel die ook lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel verloor ruim 4 procent. In Brussel kreeg Argenx de handen wel op elkaar na een kwartaalupdate waarin vooral de succesvolle lancering van Vyvgart centraal stond. Het aandeel steeg ruim 1,5 procent. Solvay heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een sterke groei en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel sloot bijna 4 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen halfjaar meer huur opgehaald en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel steeg zo'n 3 procent. Nestlé behaalde in de eerste helft van dit jaar minder winst, maar de omzet steeg en de omzetverwachting voor heel het jaar werd opwaarts bijgesteld. Het aandeel daalde licht. In de DAX steeg Deutsche Bank bijna 4 procent en daalde Fresenius bijna 15 procent. In Parijs ging Kering ruim 5 procent in het groen, maar daalde Teleperformance meer dan 4 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen rond een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

