Volatiele AEX sluit toch hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten. De AEX sloot 1,2 procent in het groen op 722,38 punten. Rond half vier, bij aanvang van de Amerikaanse aandelenhandel, piekte de Amsterdamse hoofdgraadmeter op bijna 722 punten, om vervolgens aan een duikvlucht te beginnen. Die duikvlucht werd vervolgens toch weer bijna helemaal ingelopen. Wall Street boekte woensdagavond na het rentebesluit van de Federal Reserve nog fraaie winsten. De Fed verhoogde de rente met 75 basispunten, en niet met 100. En hoewel er meer verhogingen komen, zou het wel eens minder hard kunnen gaan dan eerder gedacht. Ook zei voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse economie niet in een recessie zit. Cijfers uit de VS bevestigden vanmiddag echter het tweede kwartaal op rij van krimp. "De Amerikaanse krimp is het verhaal van de dag. Technisch is er sprake van een recessie, maar dat is wel heel kort door de bocht", aldus vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. Hij wijst onder meer op de banengroei in de VS die sterk blijft en de goede binnenlandse bestedingen. "Maar dat het [krimpcijfer] de stemming beïnvloedde, dat is evident", zag Van Deijck. Positief noemde de vermogensbeheerder dat de Amerikaanse tienjaarsrente begint te normaliseren. "Die komt goed af." De tienjaarsrente noteerde donderdag op 2,67 procent. De euro/dollar handelde op 1,0169 en olie werd een half procent duurder. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was ASMI met een koerswinst van 4,7 procent. IMCD won 3,6 procent. De outlookverhoging van Unibail-Rodamco-Westfield werd beloond met een koersstijging van 2,8 procent. RELX steeg na een kwartaalupdate 2,0 procent en ArcelorMittal won 1,9 procent. De staalreus heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het bedrijf gaat ook weer eigen aandelen inkopen. "ArcelorMittal stelt niet teleur", aldus analisten van Jefferies. Shell, aanvankelijk nog circa 2,5 procent in de plus, eindigde slechts 0,7 procent hoger. De kwartaalwinst van Shell viel hoger uit dan voorzien en de energiereus koopt de komende drie maanden voor maar liefst 6 miljard dollar eigen aandelen in. "Shell blijft goed zorgen voor zijn aandeelhouders", concludeerde ING. Onderaan in de AEX noteerden Heineken en KPN met verliezen van 0,9 en 2,6 procent. Credit Suisse verhoogde nog wel het koersdoel voor het telecombedrijf, dat eerder deze week de outlook voor 2022 verhoogde. In de AMX ging AMG 7,7 procent hoger. De kwartaalcijfers lieten een enorme stijging zien en AMG verhoogde opnieuw de outlook voor heel 2022. Jefferies noemde de verhoging wel wat aan de magere kant, omdat de analistenconsensus op meer had gerekend. Alfen steeg 5,1 procent. De kwartaalupdate van Arcadis leidde tot een koersdaling van ruim een half procent. Vopak verloor 3,6 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Vopak van 32,00 naar 24,50 euro, volgend op de kwartaalupdate van de tankopslagspecialist eerder deze week. Bij de smallcaps werd de outlookverlaging van CM.com stevig afgestraft. Het aandeel daalde 7,3 procent. Vastned wist na cijfers er een plus van 1,9 procent uit te slepen. Majorel won 2,1 procent. Het lokaal genoteerde GeoJunxion werd 8,1 procent duurder na cijfers. Wall Street Bij het luiden van de slotgong op het Damrak noteerden de Dow Jones en de S&P een half procent hoger en won de Nasdaq 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

